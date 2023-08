Farmacia comunale 1: trasloco dopo 60 anni

di Monica Guerci

Trasloca la Farmacia comunale 1 di Rho, dopo quasi 60 anni di attività in via Cardinal Ferrari si sposta davanti all’ospedale, in corso Europa, nei locali dove per mezzo secolo c’è stato un panificio. Non si tratta di un semplice cambiamento di sede, ma di una vera trasformazione: da dispensari di medicine a centri specializzati dove non si va più solo per comprare farmaci, dopo il Covid anche le farmacie comunali hanno imparato, infatti, a offrire nuovi servizi, diventando sempre più centri di prossimità. "Puntiamo a realizzare una farmacia innovativa, recependo anche linee di Regione Lombardia che sta delegando molti servizi alle farmacie territoriali – spiega Davide Colombo, presidente dell’Azienda speciale farmacie comunali Rho –. Per farlo ci serviva uno spazio più grande: in tempi di pandemia, solo per fare un esempio, senza il supporto di Lucernate, non saremmo mai riusciti a rispondere alla necessità di un servizio di vaccinazioni. Dalle preparazioni galeniche ai cardiogrammi, la nuova farmacia sarà invece in grado di poter rispondere alle richieste della comunità, la speranza è anche quella di poter diventare un supporto al Cup".

In questa direzione, una stanza sarà dedicata esclusivamente ai tamponi e alle vaccinazioni, non mancheranno i servizi di autoanalisi come la misurazione della glicemia e del colesterolo. Il progetto ha avuto il via libera della Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi. Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione dei locali alla Oikos di Torino, vincitrice del bando comunale. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 415mila euro. "Siamo contenti di questo cambio di sede che permetterà di avere a disposizione spazi più ampi e accessibili e di offrire ai cittadini nuovi servizi. Confidiamo che l’avere a disposizione una farmacia comunale di ultima generazione venga accolto con favore dai rhodensi, in una zona, quella vicina all’ospedale, particolarmente frequentata", commenta la vicesindaca Maria Rita Vergani.

Lo spostamento in corso Europa potrebbe arrivare già a dicembre. Il piano terra ospiterà il punto vendita con tre banchi cassa, al piano superiore andranno gli uffici e alcuni studi medici. Tra gli obiettivi anche quello di garantire un servizio H24 per i rhodensi e per tutti i Comuni limitrofi.