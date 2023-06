Famiglia, abbandono, amore I bambini del Mattei-Di Vittorio sul podio del concorso nazionale

di Barbara Calderola

"L’adozione fra i banchi di scuola", la 5D del Mattei–Di Vittorio a Pioltello arriva terza all’ottava edizione del concorso nazionale di Italia Adozioni, "Famiglia, abbandono, amore le parole che hanno convinto la giuria", spiega il Comune. La premiazione in aula dei piccoli vincitori dell’elementare di via Togliatti, il loro sguardo, le sensazioni e le emozioni su un tema così delicato hanno toccato tutti nel profondo, a cominciare dalla sindaca Ivonne Cosciotti che ha preso parte alla cerimonia, l’ultima dell’anno.

I bambini hanno scalato la classifica con "Famiglia è chi ti vuole bene. Fili e legami di cuore in una box che nutre", l’elaborato frutto di un percorso che li ha portati a esplorare ogni aspetto del legame genitori-figli. Un viaggio affascinante che ha donato a tutti più consapevolezza con linguaggio e riflessioni adatti alle età. "La scuola non è la vita, ma la vita è dentro la scuola", dice Alessandra Fulco, insegnante referente del percorso, che ha accompagnato gli alunni alle radici dei sentimenti più profondi e del rapporto con mamma e papà.

"È stato un momento molto forte – dice Jessica D’Adamo, assessora all’Istruzione – ha portato a galla qualcosa di intimo dei nostri ragazzi. Credo che quando i docenti riescono a raggiungere in maniera così empatica gli allievi parlando di argomenti diversi e complessi, siamo di fronte a una scuola di altissimo livello. Queste sono le esperienze che vanno oltre programmi e valutazioni, quelle che restano per sempre". Accanto a lei e alla sindaca, il preside Salvatore Longobardi, orgoglioso del traguardo raggiunto. Soprattutto per l’umanità e la tenerezza con la quale è stato sviluppato il tema. L’obiettivo dell’iniziativa, "superare stereotipi e pregiudizi favorendo una migliore cultura dell’adozione fin dai primi anni di vita", è stato centrato. Un appuntamento che dal 2014 ha coinvolto 11mila ragazzi in tutto il Paese e quest’anno i pioltellesi sono saliti sul podio.