‘Come raccontare la bellezza’, al Teatro Lirico di Milano l'ultimo grande evento per il Centenario dell’Università Statale

Milano, 14 settembre 2024 – Si avviano alle conclusione le celebrazioni del Centenario dell’Università degli Studi di Milano: il quarto ed ultimo grande evento sarà “Come raccontare la bellezza”.

Martedì 17 settembre, alle 18:30, il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, diventerà il palcoscenico di un’esperienza coinvolgente, che vedrà la bellezza come protagonista indiscussa.

La bellezza, concetto universale che attraversa culture, epoche e discipline, sarà il fil rouge del racconto condotto da Massimiliano Finazzer Flory, direttore artistico del Centenario dell’Ateneo. Il regista e attore torna così a Milano, dopo aver recitato per la Cerimonia Inaugurale dell’84° Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri, a Roma al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella un brano tratto da “La lingua italiana” di Alessandro Manzoni.

L'attore e regista Massimiliano Finazzer Flory

Insieme a Finazzer Flory ci saranno il rettore Elio Franzini, ai docenti della Statale Valentina Bollati e Paolo Stellari, al ballerino Roberto Bolle, al musicista e bassista Saturnino e alla rettrice eletta Marina Brambilla.

Nel dettaglio, l’evento prenderà il via con una performance musicale di Saturnino. Seguiranno i saluti istituzionali del rettore Elio Franzini che racconterà alcuni degli episodi più significativi della storia dell’Ateneo. Valentina Bollati, docente del dipartimento di Scienze cliniche e di Comunità dell'Ateneo, terrà un intervento dedicato al connubio tra bellezza e benessere; Paolo Stellari, docente del dipartimento di Matematica "Federigo Enriques", si soffermerà invece sulla complessità e ricchezza del legame tra bellezza e matematica.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il dialogo con l’étoile del Teatro alla Scala, Roberto Bolle, che guiderà il pubblico alla scoperta della la bellezza intrinseca nella danza e nel movimento del corpo. Le conclusioni saranno affidate a Marina Brambilla, rettrice eletta dell’Università degli Studi di Milano, che chiuderà l’evento con una riflessione sul tema della bellezza e la sua importanza nel futuro contesto accademico e culturale.

La serata si concluderà con una performance live di Saturnino per celebrare con la musica e un momento conviviale, con la comunità di Ateneo e i cittadini, i 100 anni dell’Università Statale. Un momento musicale per celebrare insieme questo importante traguardo, in un’atmosfera festosa che vede coinvolta la comunità accademica e la cittadinanza tutta. Una celebrazione della bellezza in tutte le sue forme.