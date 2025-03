"Europeismo convinto ma ambizioso"

"Sono molto orgoglioso di rappresentare i ragazzi di Forza Italia Giovani: stiamo facendo un grande lavoro di partito per formare la classe dirigente del futuro e credo che oggi il movimento giovanile abbia dato prova di essere già all’altezza delle sfide che ci aspettano". Parole di Stefano Benigni (nella foto), vicesegretario nazionale di FI e segretario nazionale del movimento giovanile, dal palco dell’evento “Forza Europa - Giovani, per la libertà, verso il futuro!”. "Insieme ad Antonio Tajani e Letizia Moratti, che ringrazio, abbiamo voluto organizzare questo momento riunendo oltre 100 giovani menti brillanti per scrivere tutti insieme il nuovo Manifesto dei giovani di Forza Italia. Siamo qui perché crediamo nell’Europa. Un’Europa forte, un’Europa unita, un’Europa protagonista. Noi, giovani del centrodestra moderato, siamo europeisti convinti. Ma il nostro europeismo non è cieca adesione a un sistema burocratico inefficiente. Il nostro europeismo è ambizioso, concreto e pragmatico". Il documento del movimento giovanile ha l’obiettivo di "fornire spunti, idee e sostenere l’attività del nostro partito, a tutti i livelli di governo".