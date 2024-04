SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 13 aprile

Milano, 13 aprile – Come ogni sabato arriva l’ultima estrazione settimanale di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Dopo che nell’estrazione di ieri, venerdì 12 aprile, non sono stati registrati né “5+1” né il tanto agognato “6”, il montepremi per la sestina vincente staserà sfonda quota 90 miloni di euro, per la precisioni la combinazione dei sei numeri vincenti garantirà un assegno da 91.677.530,08 €.

Il Jackpot non si registra dallo scorso novembre 2023 a Rovigo, quando un il fortunato giocatore si assicurò un montepremi da 85 milioni grazie a una schedina da tre euro.

Segui con noi l’estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto in diretta (articolo in aggiornamento)

SuperEnalotto

Lotto

10eLotto