Emis Killa, è nato il figlio Romeo. L’annuncio sui social insieme alla compagna Martina Bottiglieri

Milano, 26 giugno 2024 – Emis Killa e Martina Bottiglieri genitori. È nato Romeo, il figlio che la coppia aveva annunciato di aspettare qualche mese fa. La lieta notizia è arrivata dal profilo Instagram del cantante di Vimercate, Comune in provincia di Monza e Brianza, e da quello della sua compagna.

Il piccolo è venuto alla luce il 18 giugno scorso, ma mamma e papà lo hanno confidato ai follower solo ora. Killa è già genitore di Perla Blue, avuta il 17 agosto 2018 dall’ex Tiffany Fortini, mentre per la fidanzata si tratta del primo figlio.

“Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi”, ha scritto Killa nelle sue storie insieme ad alcune fotografie. “Ovviamente il grazie più grande va a lei”, ha aggiunto riferendosi a Martina.

Il post di Emis Killa su Instagram per annunciare la nascita del piccolo Romeo

E ancora, qualche parola dedicata ha chi ha fatto sì che il parto sia andato nel migliore dei modi: “Mi sento inoltre di ringraziare con tutto il cuore lo staff dell’ospedale Buzzi per il modo in cui ci hanno accolto/trattato per tutta la permanenza. Un grosso grazie anche ai nostri amici e alla nostra famiglia per l’affetto con cui si sono messi a disposizione in tutti i modi possibili”.

Anche la neomamma ha condiviso alcuni scatti con il figlioletto: “Una settimana fa alle 20:33 è nato il nostro cuore Romeo. Non esiste miracolo gioia ed emozione più immensa”. Mette anche cuori rossi e il segno dell’infinito.

Emis Killa con la compagna Martina Bottiglieri e il piccolo Romeo (Foto Instagram)

Chi è Martina Bottiglieri

Emis Killa e Martina Bottiglieri stanno insieme dalla fine del 2019, poco dopo l’uscita del video Tijuana. Galeotto fu il set del video, in cui i due iniziarono la conoscenza reciproca.

Classe 1992, la compagna del cantante dopo essersi diplomata al liceo artistico Arcangeli di Bologna, nel 2015 si è laureata in Fashion Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Da allora ha sempre lavorato nel settore della modella, sfilando sulle più importanti passerelle vestendo abiti di lusso. In passato è stata anche Monster Girl durante le gare di Moto Gp. Nel 2020, mettendo a frutto quanto studiato nel percorso accademico, la Bottiglieri ha aperto un brand d’abbigliamento online chiamato My Lolitah. Il profilo Instagram di Martina è molto attivo e conta più di 83mila followers.