Milano, 12 novembre 2020 - Dopo un dominio durato anni, il liceo scientifico Leonardo da Vinci sorpassa il Volta, il Berchet scende al quarto posto e l’alberghiero Carlo Porta domina la classifica. È quanto emerge dai nuovi punteggi dell’anno scolastico 2020-21 di Eduscopio.it della fondazione Agnelli, che da oggi saranno online con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Nato nel 2014, il portale gratuito si propone di aiutare gli studenti nella scelta da fare dopo il terzo anno di medie. Eduscopio consente infatti agli studenti di comparare le scuole dell’indirizzo di studio a cui si è interessati nell’area dove si risiede, sulla base di come queste preparano per l’università nel caso dei licei e degli istituti tecnici o al mondo del lavoro per gli istituti tecnici e professionali.

Sul podio dei licei scientifici milanesi dopo Leonardo da Vinci e Volta, il Vittorio Veneto resta stabile al terzo posto. "Siamo molto contenti di essere primi, questo traguardo è merito dei docenti e degli stessi studenti" commenta la preside del liceo Leonardo Luisa Francesca Amantia. Per il dirigente scolastico del liceo Volta Domenico Squillace, data la situazione d’emergenza invece: "Ci si poteva astenere da fare questo tipo di classifiche. Sono comunque contento, anche per il liceo Leonardo da Vinci".

Tra i classici spicca il liceo Sacro Cuore che passa dalla quarta posizione alla prima, scende dal podio il liceo Berchet che resta però primo tra le scuole pubbliche: "Noi facciamo il nostro lavoro quotidiano e le soddisfazioni arrivano – è convinto il preside del liceo Berchet Domenico Gugliemo –. Avere così tanti studenti rispetto alle private fa sicuramente la differenza". Nella graduatoria degli istituti tecnico tecnologici che meglio preparano agli studi universitari, i primi due posti restano "congelati" rispetto allo scorso anno, con il Natta in prima posizione seguito dal Leonardo da Vinci in seconda, e viene segnato il sorpasso del Cattaneo che prende la terza posizione all’istituto Enrico De Nicola.

Il liceo delle scienze umane Virgilio si scambia di posto in classifica con il Cardano passando dalla terza alla prima posizione, mentre l’Agnesi dalla seconda, quest’anno occupata dall’Erasmo da Rotterdam, scala alla quarta. Passando al liceo linguistico, il civico Manzoni si piazza in prima posizione seguito dal Virgilio e dall’Istituto Maria Consolatrice. Scende dai primi posti in classifica degli istituti tecnici economici il Pietro Custodi che dalla prima posizione passa alla sesta. Primo il Falcone Righi e secondo il Besta che contano un tasso più alto di occupabilità rispettivamente del 75 e 73%. Schizza in vetta alla classifica l’alberghiero Carlo Porta seguito dal Galilei Luxemburg e Amerigo Vespucci.