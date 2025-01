Eco-vandalo multato con 2.500 euro

Duemilacinquecento euro di multa, l’obbligo di ripulire l’area e segnalazione alla Procura della Repubblica del tribunale di Milano, in quanto l’abbandono di rifiuti costituisce un reato penale. È la sanzione data a un cittadino di Garbagnate Milanese che è stato colto in flagrante mentre abbandonava dei rifiuti sul territorio comunale, in un’area boschiva, ma non molto distante dal ciglio della strada. "La sanzione, che è stata resa possibile grazie all’azione congiunta tra telecamere e sopralluogo da parte della polizia locale, punisce un gesto inaccettabile per come disattenda le più basilari regole di rispetto e di senso civico", commenta il sindaco Davide Barletta che ha volutamente pubblicato sui social la foto del cumulo di rifiuti abbandonati dal cittadino e scrivere quali saranno le conseguenze nei suoi confronti come monito per quanti, nonostante divieti e appelli, continuano a buttare immondizia in giro. Come nel parcheggio sotterraneo comunale in viale Forlanini, di fronte la stazione, chiuso in attesa di una riqualificazione, oltre a essere degradato è diventato una discarica. Qui, il Comune, dopo una segnalazione da parte dei cittadini è intervenuto immediatamente, con la pulizia dell’area e la messa in sicurezza.

Ro.Ram.