Ecco il kit di sopravvivenza per i fuorisede

Vivere a Milano da fuorisede è una sfida: lasciare la propria casa, la famiglia, gli amici, per cominciare una nuova vita in una grande città alcune volte ostile. Per venire in contro alle necessità dei nuovi arrivati, University Network, la più grande organizzazione universitaria italiana, mette a disposizione per il secondo anno il “Welcome Kit Universitario”. Un kit tutto dedicato agli studenti fuorisede con al suo interno sconti e agevolazioni per i settori di maggior interesse per gli studenti, come eventi, palestre, concerti, trasporti e molto altro. Il kit potrà essere prenotato tramite Ticketmaster e poi ritirato gratuitamente (fino a esaurimento scorte) allo Student Village allestito dal 2 al 6 ottobre in Piazza Burri, nel cuore di CityLife. "Questo spazio – spiega Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife – vuole essere un punto di riferimento per i giovani. Un luogo dove stringere nuove amicizie e stare insieme, che è poi l’aspetto più bello dell’essere uno studente universitario".

Secondo Leonardo D’Onofrio, Ceo & co-Founder di University Network il “kit di sopravvivenza“ e lo Student Village "mirano a far sentire accolti i giovani tra i 18 e i 25 anni contribuendo a creare un senso di appartenenza tra migliaia di studenti che vengono da luoghi diversi ma che hanno in comune una cosa: la voglia di instaurare connessioni umane".

