E in Pediatria c’è Spiderman

Festa grande per i bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale Predabissi per l’arrivo a sorpresa del supereroe Spiderman. A vestire i panni dell’uomo ragno Alex Maniscalco. Sorrisi e regali hanno riempito di felicità il reparto alla presenza del primario Paola Bruni, di Rosaria Princitotta Cariddi - presidente dell’associazione "Salute ma non solo" - e del nuovo direttore generale di Asst Melegnano Maresana. Roberta Labanca.