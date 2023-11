E dopo Cassina, i Nas promuovono anche la mensa di Gorgonzola

Dopo Cassina de’ Pecchi tocca a Gorgonzola, mensa scolastica ispezionata dai Nas e dai funzionari di Ats. Anche in questo caso, locali, igiene e qualità del cibo promossi. La notizia arriva dal Comune, il controllo, stavolta programmato, ha interessato nei giorni scorsi il centro cottura della scuola primaria Molino Vecchio, che rifornisce le altre scuole e altri servizi comunali.

Diverse ore di sopralluogo e verifiche, poi il semaforo verde. Anche a Gorgonzola, così come nel comune accanto visitato un paio di settimane fa, il servizio mensa è in carico a Dussmann srl. Il referto: "Positive le condizioni igieniche di personale e lavorazioni ma anche conforme la qualità delle materie prime nelle aree preparazione e stoccaggio e nel refettorio". Il commento è della neo assessora alla scuola Mariacristina Gioia. "È stata dunque premiata - spiega - la scelta di un servizio mensa in cui i criteri puntano peraltro alla qualità: sono curati il valore nutrizionale del cibo, il legame con il territorio con la scelta di prodotti biologici, locali, freschi e diversificati, e con l’impiego di fonti proteiche equilibrate. L’igiene è garantita anche dalle stoviglie di ceramica, dai bicchieri in vetro e dalle tovagliette monouso: che si sono volute in carta riciclata anche per dare un segnale in termini di sostenibilità".

Al centro cottura del Molino vengono preparati in media ogni giorno 944, pasti di cui 894 per le mense delle due scuole primarie statali, 32 per il Centro diurno disabili e 18 per la consegna a domicilio. "Grazie, a diverso titolo, al personale di Dussmann, ai genitori della commissione mensa, e a tutti coloro che operano nel servizio, garantendo cibo buono e sano. E aggiungo, da non sprecare".

Monica Autunno