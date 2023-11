E chiude per controlli la primaria di via Scrosati

"A causa del distacco improvviso del fondello in laterizio nel soffitto della palestra, il plesso di via Scrosati 3 sarà chiuso per consentire le necessarie indagini". Così il dirigente scolastico del comprensivo Cardarelli-Massaua ha avvisato le famiglie: lezioni sospese fino alla fine della settimana. Ieri mattina il distacco, nessuno è rimasto colpito. Sul posto i tecnici del Comune di Milano e di Mm per un sopralluogo. Di qui la decisione di procedere "con una verifica e un intervento antisfondello per l’intero soffitto della palestra", fanno sapere dal Comune: "In via precauzionale si è proceduto ad avviare verifica dei solai di tutto l’edificio. Per fare queste attività nel più breve tempo possibile e con la necessaria cura sono state sospese le attività scolastiche ed extrascolastiche nella scuola fino alla fine della settimana. Si è trattato di un episodio singolo e improvviso: nessuna segnalazione di infiltrazioni o di altro genere era arrivata da parte della scuola". Sempre ieri un gruppo di studenti delle superiori ha manifestato sotto Città Metropolitana ed è stato ricevuto: "Chiediamo un tavolo permanente sull’edilizia scolastica". Si.Ba.