Quindici nuovi sacerdoti ordinati in Duomo da monsignor Delpini

Milano, 10 giugno 2023 – Quindici nuovi sacerdoti sono stati ordinati in Duomo dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. I nuovi sacerdoti hanno un'età compresa tra i 24 e i 32 anni.

"Noi oggi non celebriamo una sorta di reclutamento di truppe speciali per una qualche missione di resistenza al male e di costruzione della pace - ha spiegato Delpini nella sua omelia -. Noi celebriamo le ordinazioni presbiterali, cioè il dono dello Spirito che consacra questi uomini perché siano associati alla missione di Gesù, con lo stile di Gesù, con la forza e la sapienza che vengono dall'alto, così diverse dalla sapienza e dalla potenza che viene dalla terra".

L'arcivescovo di Milano ha parlato anche della progressiva diminuzione dei sacerdoti, ricordando che "non conta l'essere tanti o l'essere pochi: conta essere con Gesù".

Nelle parrocchie in cui inizieranno il loro ministero i preti novelli non dovranno "costruire la Chiesa su di sé", non sono "eroi chiamati a imprese solitarie", ha ricordato infine Delpini, perché "solo una comunità può diffondere tra gli uomini che Dio ama la vocazione alla fraternità".

I tradizionali festeggiamenti in piazza del Duomo riservati ai nuovi sacerdoti

Dopo la cerimonia in Duomo, sul sagrato è stato tempo dei tradizionali festeggiamenti con tanto di “lancio” dei nuovi 15 preti della diocesi ambrosiana.

Ecco chi sono i novelli sacerdoti e una loro breve biografica, diffusa dall’Arcidiocesi di Milano