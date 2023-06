Due appuntamenti sul territorio milanese per trovare lavoro, Afol Metropolitana e Comune di Paullo organizzano workshop

Doppio appuntamento con il lavoro sul territorio. Martedì 20 giugno Afol Metropolitana e il Comune di Paullo hanno organizzato un workshop, che si tiene dalla 16.30 in sala consiliare, con l’obiettivo di dare consigli utili su come presentarsi in maniera ottimale in azienda. Ospite dell’evento sarà Dhl Express Italy che presenterà la propria organizzazione, le opportunità di lavoro per le sedi di Peschiera Borromeo e Carpiano e le modalità di candidatura. Tra le figure ricercate dalla società, si cercano 20 addetti alle pratiche doganali part time a turni in somministrazione, diversi stage in ambito HR e finance (contabili e customer service), addetti alla security su turni notturni e con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare basta compilare il form d’iscrizione su afolmet.it. Giovedì 22 giugno, a partire dalle 15, si tiene all’Afolmet Red Point a Cesano Boscone, il recruiting E- Gap Engineering, che sviluppa sistemi innovativi di ricarica ed energy storage e offre un servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand di veicoli elettrici. In occasione dell’evento sarà possibile candidarsi e sostenere un colloquio di selezione. Le posizioni ricercate sono prevalentemente in ambito ICT, in particolare progettista software per applicazioni pc e su smartphone, progettista hardware, firmware designer per schede embedded, sviluppatore PLC e test Engineer. La sede di lavoro è Buccinasco e per tutte le posizioni si prevede un contratto a tempo indeterminato full time. Per candidarsi è possibile presentarsi direttamente all’evento, oppure inviare preventivamente il proprio cv a [email protected] indicando nell’oggetto E-gap.