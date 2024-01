Milano, in auto con un chilo di hashish “Forza Napoli”

Milano, 29 gennaio 2024 - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 26 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni, nell'ambito di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un'auto in piazza Sire Raul, con a bordo il 26enne che, effettuando delle manovre rapide e improvvise, era entrato all'interno della piazza. I poliziotti hanno fermato l'auto all'altezza del controviale di via Palmanova e, a seguito dell'atteggiamento dell'uomo che si mostrava particolarmente agitato e impaziente, hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti di cui 8 nascosti sotto la plastica del cambio automatico, mentre gli altri, insieme alla somma in denaro pari a 600 euro, sono stati trovati all'interno del portabagagli posteriore. Tutti i panetti erano incellofanati con un adesivo con la scritta "Forza Napoli".