Dopo 11 anni, via all’iter per il Pgt

Dalla variante di accordo di programma del Pii Bettola alla costituzione del grande parco con l’unione dei due polmoni verdi Grubrìa e Parco Nord Milano, passando per la riduzione dei volumi per l’area ex Kanthal, con le nuove opere pubbliche e viabilistiche previste, e la riqualificazione di piazza Gramsci. Al via l’iter per redigere e approvare il nuovo Piano di governo del territorio che a Cinisello è fermo dal 2013. "Sarà un Pgt all’insegna della novità che si basa sulle esigenze vere del territorio e dei cittadini – spiega l’assessore all’Urbanistica Fabrizia Berneschi -. Sicuramente tra le priorità c’è l’attenzione per le aree pubbliche, i parcheggi, anche in vista dell’arrivo della metropolitana rossa e lilla, e l’ambiente. Punto fermo sarà l’abbattimento del consumo di suolo: si interverrà solo per recuperare e valorizzare l’esistente". Come l’ex Kanthal con i vecchi edifici a destinazione produttiva da demolire per far spazio a un nuovo edificio commerciale. A completare la riqualificazione del sito, la realizzazione di fasce a verde, nuovi percorsi pedonali, un tratto di pista ciclabile, una rotatoria e il recupero di una zona di proprietà comunale per la creazione di un nuovo parco con attrezzature per il gioco. Il tutto per un valore di 4 milioni di opere di urbanizzazione. A bilancio l’Amministrazione ha già stanziato i fondi che serviranno per la definizione del nuovo Pgt, che per ora ammontano a 2,1 milioni di euro. Nel frattempo si sta procedendo alla redazione del Piano di governo del traffico urbano con l’avvio della prima fase di carattere conoscitivo e i rilevamenti per l’acquisizione dei dati sui flussi. Sono state anche definite e approvate le linee guida per la riqualificazione di piazza Gramsci, che si avvia così verso il progetto definitivo. Un nuovo concept per il cuore della città che si basa su quattro pilastri: l’attraversamento della piazza con l’individuazione di una direttrice principale e una nuova pavimentazione, il verde e l’ombreggiamento, un nuovo sagrato e il ritorno dell’ovale della perla grazie a nuovi elementi di arredo urbano. Per il Pii Bettola si sta, infine, cercando la collaborazione della Regione per arrivare a modificare l’accordo di programma e poter così svincolare i 16 milioni di euro da spendere nella città già costruita.

Laura Lana