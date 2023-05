Milano, donna trascinata fuori dall’auto e rapinata a tarda sera in via Betti

Stava rientrando a casa in macchina a tarda sera, all’improvviso due uomini l’hanno trascinata fuori dall’auto, le hanno preso l’orologio e un bracciale e sono fuggiti. La vittima è una donna di 63 anni e la rapina è avvenuta lunedì sera poco prima delle 21 in via Betti, nel quartiere di Lampugnano, a Milano.

La donna ha descritto gli aggressori come due giovani nordafricani. Tutto è successo vicino alla sua abitazione, mentre aveva appena parcheggiato e stava aprendo la portiera della vettura. È probabile che i rapinatori la stessero tenendo d’occhio.

Fortunatamente, la sessantatreenne non ha subito alcuna ferita ed è riuscita a suonare più volte il clacson attirando l’attenzione dei residenti della zona, che l’hanno soccorsa. Il bottino è stato piuttosto consistente, l’orologio rubato alla donna era d’oro e valeva circa quattromila euro.

Milano è città italiana dove avvengono più reati. Il capoluogo lombardo registra 5.985 reati all’anno ogni 100.000 abitanti, battendo in classifica Rimini e Torino (seconda e terza in classifica), nonché città come Roma, Napoli e Palermo.

Malgrado complessivamente i delitti diminuiscano negli anni – l’Italia, in generale, è sempre più sicura – questo non vale per reati comuni come scippi e rapine, che nel 2022 sono aumentati rispettivamente del 18 e 24 per cento.