"Dolori all'addome dopo l'intervento: Francesca Michelin a Milano si ferma"

La notizia dell’annullamento del tour è stata una doccia fredda per tutti i fan che la aspettavano domani sera al Castello Sforzesco di Milano. Francesca Michelin deve fermarsi di nuovo a causa del riacutizzarsi di alcuni dolori all’addome, come da suggerimento dei medici che la stanno seguendo. Già ad inizio agosto gli stessi problemi, provocati da un intervento chirurgico andato a buon fine, l’avevano costretta a cancellare alcune date del tour. La cantante veneta, molto amata anche sui social, ha avvisato i suoi fan con un post su Instagram in cui oltre alle scuse riflette sulla malattia. "Spero che rimarrete al mio fianco, perché oggi, ne ho bisogno più che mai". Con la promessa di tornare a cantare quanto prima. Una dichiarazione pubblica che ha ricevuto immediata solidarietà. "Sei una montagna" le ha scritto Emma Marrone.