"Discarica abusiva, fate la bonifica"

Nella frazione di Cavaione discarica abusiva pericolosa. L’Arpa è intervenuta chiedendo al Comune la bonifica. L’agenzia regionale ha inviato le indicazioni sulle azioni da compiere nella discarica di via Monte Bianco che sarebbe ad alto rischio inquinamento e deve essere protetta e ripulita a cura del Comune, proprietario del fondo. "Più volte ho interpellato e sollecitato con atti ufficiali l’amministrazione comunale affinché intervenisse con urgenza nell’area in questione - spiega il consigliere comunale Cristian Vallefuoco -. È una situazione che si protrae già da diversi anni". A richiedere l’intervento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente è stato nel novembre del 2022 lo stesso Cristian Vallefuoco che ha invitato il Comune per effettuare la recinzione e il controllo dell’area, l’asportazione della vegetazione utilizzando la massima cautela per evitare la possibile dispersione di sostanze pericolose, la catalogazione dei rifiuti, l’individuazione di sostanze pericolose, l’asportazione dei materiali e lo smaltimento differenziato in ragione della natura delle sostanze.

Mas.Sag.