Diritto allo studio, 5 milioni Un piano per quasi 5mila alunni

Cinque milioni per il funzionamento della macchina scolastica, il piano Diritto allo studio a Pioltello passa all’unanimità. Un segno importante in arrivo dall’intero arco consiliare: maggioranza e opposizione unite per il bene dei ragazzi. I soldi sosterranno progetti e interventi per i 4.754 alunni della città, metà della cifra sarà spesa per manutenzione degli edifici e bollette, 37mila euro per borse di merito, 50mila per l’ampliamento dell’offerta formativa, in classe torna il teatro sospeso dalla pandemia, confermato lo psicologo per le famiglie e gli incontri con la polizia locale per l’educazione stradale e quelli con la protezione civile per imparare a comportarsi in caso di emergenza. Lezioni indispensabili con la febbre del pianeta che avanza e dopo i disastri del maltempo di una settimana fa. Impianto di grande respiro per il documento e un obiettivo dichiarato: "Puntiamo a una comunità educante sempre più unita - spiega Jessica D’Adamo, assessore all’Istruzione -. La scuola non è un settore, ma un mondo. L’approccio e lo sguardo che abbiamo oggi sono molto diversi dal passato: adesso è più complesso. Le istituzioni hanno un ruolo di primo piano nella formazione dei cittadini di domani". Un programma che mette tutti d’accordo, sorretto da risorse importanti. "Le proposte di quest’anno sono in linea come sempre con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Dai nostri istituti è arrivata una fotografia di un anno di forte ripresa di attività, laboratori, gite dopo quasi tre anni di sospensione di tante iniziative a causa del Covid". E si proseguirà in questa direzione con i 34 programmi e le 55 proposte appena del piano focalizzate "su tematiche sulle quali la scuola è chiamata a riflettere e a lavorare - aggiunge D’Adamo - dal cambiamento climatico alla parità di genere, dall’energia pulita alla lotta alle diseguaglianze".

Confermati l’educativa e la mediazione culturale, fra le novità messe in cantiere "la settimana del Book Talk", un piccolo salone del libro in collaborazione con la biblioteca "per condividere storie, emozioni, opinioni e instillare l’amore per la lettura nei ragazzi". Continuità anche sul fronte investimenti, accanto all’appannaggio per la voce diritto allo studio ci sono i 6 milioni e mezzo per la nuova elementare da Seggiano, "una scelta che conferma che guardiamo sempre avanti", dice il sindaco Ivonne Cosciotti parlando del grande progetto dell’istituto che sorgerà in via Galilei.