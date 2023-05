Dimissioni del sindaco Yuri Santagostino

Dimissioni per il sindaco di Cornaredo, Yuri Santagostino. Dopo giorni di indiscrezioni ieri Santagostino ha protocollato le dimissioni, le ha inviate al Prefetto e a tutti i consiglieri. Il sindaco del Pd, al suo secondo mandato, lascerà con un anno d’anticipo per assumere un incarico nel consiglio di amministrazione di Cap Holding. Nel pomeriggio ha pubblicato un post sul profilo Facebook per spiegare a tutti la sua decisione. "Per me questi mesi sono stati pieni di sorprese. La prima, la più bella è la crescita della mia famiglia che presto si allargherà. La seconda è una nuova sfida professionale che potrebbe diventare concreta molto presto. In altri momenti della vita avrei deciso con meno riserve e meno preoccupazioni. Oggi è diverso, l’impegno che ho assunto nove anni fa è per me molto importante. Allo stesso tempo, però, sento che sono arrivato a un punto della mia crescita familiare e personale in cui non posso non prendere in considerazione alcune proposte e opportunità che si presentano. Per questo ho preso una decisione importante. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma so per certo quanto bello ed entusiasmante siano stati questi 9 anni al servizio della mia comunità".

Roberta Rampini