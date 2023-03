Diabete di tipo 1, cos’è la malattia di cui soffre il figlio di Ambrosini

Insulina (Archivio)

Un nemico invisibile. E, come spesso succede in questi casi, proprio per questo motivo più infido. È il diabete di tipo 1, la malattia da cui è affetto Alessandro Ambrosini, il figlio di 3 anni dell’ex capitano rossonero. A dare l’annuncio è stato proprio l’attuale commentatore di Dazn, in un video su Instagram.

Il diabete mellito di tipo 1, si legge sul sito specializzato my-personaltrainer.it, è una malattia del metabolismo provocata dalla mancanza (o insufficienza grave) di insulina, un ormone prodotto dal pancreas. I sintomi classici riguardano soprattutto l'aumento della minzione, della sete e dell'appetito, e la perdita di peso.

La cause di questa carenza sono legate a una reazione autoimmune, che colpisce le cellule del pancreas deputate alla sintesi dell'ormone. Ancora poco conosciuti i motivi che provocano questa reazione autoimmune.

Per vivere, chiunque sia affetto da diabete di tipo 1 necessita della somministrazione di insulina esogena, una forma sintetica dell'ormone, analoga a quella naturale. Questa terapia dev'essere seguita a tempo indeterminato e, in genere, non compromette le normali attività quotidiane. Tutti i diabetici di tipo 1 vengono istruiti e addestrati all'autogestione della terapia farmacologica con insulina.

Chiaramente in soggetti piccoli come il figlio di Ambrosini saranno i genitori – o chiunque abbia la potestà sul bimbo – a somministrare l’ormone sintetizzato al malato. La patologia, per altro, si manifesta con maggiore frequenza proprio nell’età dell’infanzia o dell’adolescenza.

Le cause sono sconosciute. Le principali teorie hanno identificato tre possibili ragioni dell’insorgenza della malattia: la predisposizione genetica, la presenza di un attivatore diabetogeno (fattore immunitario) e l’esposizione ad un antigene (ad esempio un virus).

La scarsità o l’assenza di insulina impediscono all’organismo di utilizzare il glucosio per produrre l’energia necessaria al suo funzionamento. Il glucosio, introdotto nel corpo attraverso cibi e bevande, non viene sfruttato e viene eliminato dal corpo attraverso le urine.

Si verifica un aumento del volume di urina prodotta, con conseguente aumento della sensazione di sete, e un calo di peso improvviso dovuto al fatto che non vengono trattenute le sostanze nutritive.

Spesso il sintomo di esordio del diabete di tipo 1 è la chetoacidosi diabetica (aumento della quantità di corpi chetonici nel sangue).

In alcuni casi si verifica un’interruzione dei sintomi subito dopo la prima manifestazione della malattia: si tratta di una condizione transitoria, nota come luna di miele, che può durare solo pochi mesi.

Passato questo breve periodo i sintomi si ripropongono e permangono stabilmente dando origine alla malattia vera e propria.