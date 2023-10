DemoGreen a San Donato Milanese: auto in sosta sul prato

DemoGreen, la fiera del verde che - in accordo col Comune - è stata ospitata il 28 e 29 settembre al Parco dei Conigli di San Donato, non smette di sollevare polemiche. Dopo le perplessità espresse dal Wwf, timoroso che il peso dei macchinari in esposizione e il calpestio dei visitatori potessero nuocere al manto erboso, a riaccendere la querelle sono alcune foto postate sui social. Le immagini mostrano che alcuni dei partecipanti all’evento, raggiunta la zona in auto, hanno parcheggiato all’interno del parco, anziché negli stalli situati nelle immediate vicinanze. Quei veicoli allineati sul prato hanno suscitato più di un commento, specie da parte di chi gradirebbe maggiori controlli e un maggiore rispetto degli spazi pubblici. La vox populi si è così unita alla protesta della sezione locale del Wwf, che nei giorni precedenti la fiera aveva puntato il dito contro la scelta di destinare a un’iniziativa commerciale un’area che dovrebbe invece mantenere la propria vocazione naturalistica. Per il Parco dei conigli s’invoca inoltre una manutenzione più attenta e mirata: "Fino a pochi giorni prima della fiera l’impressione è che ci fosse una certa trascuratezza", rilanciano i post sui social, in linea con quanto già evidenziato dagli ambientalisti.

Alessandra Zanardi