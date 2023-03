Delpini tra i ragazzi "Pregate con il cuore"

I gruppi del decanato di Sesto San Giovanni, riuniti all’oratorio Sant’Andrea, hanno incontrato l’arcivescovo Mario Delpini. La serata si è aperta con una cena condivisa, che è stata pensata come un momento di scambio e reciproca conoscenza. Questo appuntamento ha visto la presenza di ben 170 adolescenti, che sono arrivati da tutte le parrocchie della città. Un caloroso applauso ha accolto l’arcivescovo al suo arrivo nel salone, che è stato riempito dagli adolescenti dell’oratorio San Luigi, dell’oratorio Sant’Andrea, degli oratori di Cascina Gatti e Resurrezione, di quello Rondinella, San Giovanni Battista e San Carlo. "Sono contento di incontrarvi. Vi ho scritto una lettera sul tema del chiamare e pregare Dio come Padre – è un argomento che mi sta molto a cuore –. Stasera le domande impegnative che mi rivolgerete ci provocheranno su questo tema del “come si fa a pregare”". È stato riservato un posto vuoto, con la scritta "occupato", a capotavola di ogni tavolo. L’arcivescovo, infatti, non ha avuto un posto fisso per la cena: ha scelto, invece, di sedersi in modo itinerante ai diversi tavoli così da scambiare alcune parole con il maggior numero dei ragazzi presenti. Nell’ultimo incontro dell’anno pastorale, è stato approfondito il tema della preghiera: alle domande degli adolescenti, l’arcivescovo ha risposto con preziosi suggerimenti per viverla come un rapporto del cuore, un momento da preparare che trasforma le persone, facendo vivere loro la situazione come la vivrebbe Gesù. Tantissimi gli spunti – non sono mancate le riflessioni sulla guerra in Ucraina – durante questo confronto che ha visto i giovani consegnare in dono, alla fine della serata, le offerte per la “Carità dell’Arcivescovo“.La.La.