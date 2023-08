Danza e laboratori a Peschiera Borromeo: iniziano le lezioni di prova

Laboratori di teatro per bambini, ma anche danza over 65, educazione all’immagine e scrittura creativa. Sono solo alcuni dei corsi e delle proposte culturali che l’associazione Oltre Generazioni promuove a Peschiera Borromeo per la stagione 2023-2024. Per conoscere tutte le opportunità in agenda - e partecipare alle lezioni di prova, gratuite - il 24 settembre si terrà un open day al centro polifunzionale Sandro Pertini, in via 2 Giugno, 46. Le adesioni si raccolgono al numero 3926891 533, oppure attraverso il sito Internet www.oltre generazioni.it.

La proposta culturale che l’associazione ha messo a punto si rivolge a un ampio target, dai 6-8 anni fino agli adolescenti e agli adulti. Consapevolezza del proprio corpo, uso dello spazio e del linguaggio sono fra i temi che i corsi permetteranno di affrontare. A.Z.