Dall’albergo Regina alla Statale, le iniziative

Lunedì, Giorno della Memoria, saranno numerosi gli eventi. Si parte con le celebrazioni ufficiali alle 9.30 con la deposizione di una corona di alloro all’ex albergo Regina; alle 11 la commemorazione al Parco Nord presso il Monumento al Deportato. Alle 11 in Sala Alessi a Palazzo Marino l’incontro con gli studenti delle scuole milanesi organizzato da Aned, Anpi e Ucei. Nel pomeriggio, alle ore 16 a Palazzo Reale, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia consegnerà le Medaglie d’Onore alla Memoria, per non dimenticare militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. La sera, alle ore 20, al Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi si terrà il concerto in memoria delle vittime della Shoah. Due le mostre al Memoriale della Shoah in piazza Edmond J. Safra 1 che apre gratuitamente al pubblico per visite guidate per tutta la giornata.

Saranno visitabili le mostre “Invitami notte a immaginare le stelle”, realizzata in collaborazione con il PAC, e “L’Università di Milano e le leggi antiebraiche”. Lunedì, poi, verrà proiettato per gli studenti delle scuole superiori il docufilm “Liliana“ del regista Ruggero Gabbai al cinema Ducale e poi alle 17 anche alla Statale alla presenza della rettrice Marina Brambilla e del regista. Il palinsesto di iniziative è diffuso nei 9 Municipi e consultato alla pagina “Milano è Memoria“ sul sito del Comune.

Il 29 gennaio alle 18.30, alla Casa della Memoria, si discuterà di propaganda e guerra in un incontro tematico dal titolo “La Storia dietro le immagini: guerra e propaganda”.