Dall’acciaio alle risorse idriche

Nuove opportunità di lavoro sul territorio. Giovedì, dalle 10, si tiene a Pessano con Bornago il recruiting day Cpc Inox, organizzato in collaborazione con il Comune e Adecco. L’azienda, specializzata nella realizzazione di prodotti in acciaio inossidabile, presenterà la Cpc academy con il percorso gratuito di formazione on the job di 66 ore per formare e assumere a tempo indeterminato professionisti della lavorazione dei semilavorati in acciaio inox. Il percorso consente anche di conseguire gratuitamente l’attestato di conduttore carro elevatore e carroponte. Un altro appuntamento, è con l’azienda HQ Engineering il 25 marzo, dalle 14.30, al centro per l’impiego di via Paravia 26 a Milano. La società del settore telecomunicazioni e ingegneria multidisciplinare cerca personale junior per lavori in alta quota, manovali edili, un impiegato o impiegata tecnico commerciale, un project manager anche senior, un contabile junior. Sarà possibile sostenere un colloquio di selezione con i recruiter aziendali. Sempre il 25 marzo, al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano, dalle 9.30 alle 14.30, sarà possibile candidarsi alle posizioni aperte di Obiettivo Tropici, per villaggi turistici in Italia e all’estero nell’evento organizzato da Eures Milano. Il 26 marzo, dalle 10, l’appuntamento è a Rozzano con il recruiting Cap Holding. La società, che gestisce il patrimonio idrico dei comuni nell’area metropolitana milanese, presenterà l’attuale campagna di assunzioni. Tra le figure ricercate ci sono ingegneri civili e ambientali per direzione lavori e progettazione, biologi e chimici, tecnici acquedotto, fognature e depurazione laureati in ingegneria o in possesso di diploma tecnico, operatori di manutenzione. Informazioni su afolmet.it.