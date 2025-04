Dal Sempione a Palestro. Blitz per rapinare collane

Due collanine rapinate in meno di cinque ore. E due uomini lievemente feriti. Il primo raid è andato in scena alle 19 di sabato in via Pagano, anche se le forze dell’ordine ne sono venute a conoscenza solo all’una di ieri, quando alcuni passanti hanno sentito lamentarsi un trentacinquenne spagnolo all’interno del parco Sempione, già chiuso da tempo. Un addetto comunale ha aperto uno dei cancelli dell’area verde sul lato dell’Arco della Pace, consentendo ai sanitari di Areu di soccorrere l’iberico, che aveva una ferita superficiale alla coscia probabilmente provocata da una lama: prima di essere accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli, ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito alle 19 e depredato di una collana d’oro da 700 euro. Lo stesso valore della catenina portata via alle 23.15 di sabato a un quarantaduenne peruviano sulla banchina della fermata Palestro del metrò. Uno degli scippatori, un sedicenne egiziano, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti e portato al Beccaria; i due complici sono ancora ricercati.