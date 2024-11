Da Bergamo a Varese, tutti in piazza. Lo sciopero contro la legge di Bilancio

Le città lombarde sono state protagoniste dello sciopero generale contro la legge di Bilancio organizzato ieri dalle segreterie sindacali delle sigle Cgil, Uil e Cobas con un’adesione che è stata di oltre il 70% in tutti i capoluoghi delle province. Quattromila lavoratori sono scesi in piazza a Bergamo, cinquemila a Brescia e Como, tremila persone a Varese è il bilancio fonito dalle sigle sindacali. Tutti i settori della manifattura lombarda erano rappresentati anche se a far sentire di più la loro voce sono stati i lavoratori dell’automotive già alle prese con ammortizzatori sociali e licenziamenti e quelli del comparto pubblico.

Alla Brembo di Bergamo hanno incrociato le braccia il 75% degli operai, alla Marcegaglia di Mantova l’85%, tra i lavoratori della agroindustria adesione massiccia alla Ferrarelle in Valle Camonica, nel settore edile e legno arredo adesione del 90% alla Italcementi di Brescia. Adesioni altissime tra i corrieri, sia diretti che indiretti: 80% Amazon indiretti e 90% di Ups in Lombardia. Nel trasporto pubblico chiusa la linea M3 delle metropolitana a Milano. Sempre nel settore dei trasporti per il comparto aereo un centinaio di cancellazioni per Ita Airways con ritardi e ripercussioni in tutti gli aeroporti lombardi.

Ro.Can.