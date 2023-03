"Costruire robot parlanti è la mia passione Ho cominciato da piccolo con una marionetta"

Perché hai voluto costruire un robot?

"Costruire robot è la passione della mia vita.

Ho pensato che un robot parlante potesse essere uno stimolo per i bambini ad acquisire comportamenti civili e rispettosi per l’ambiente. La mia passione per i robot nasce proprio dai tempi della scuola elementare quando la maestra mi ha proposto di costruire una marionetta".

Qual è la missione di Robidone?

"Robidone è nato per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia, per insegnare loro ad amare l’ambiente in modo divertente"

Il tuo sogno per il futuro?

"Mi piacerebbe che Robidone diventasse l’icona della nuova green technology, un punto di riferimento per le scuole e per tutti i soggetti coinvolti nell’educazione ambientale. Per realizzare questo sogno occorre trovare sponsor disponibili a donare l’incontro di Robidone nelle scuole".

Il parere della psicologa Alessandra Brambilla:

Ritengo che la didattica di Robidone comunichi ai bambini in modo efficace ed incisivo.

Il progetto è realizzato in conformità alle linee guida del programma ministeriale.

La scuola gioca un ruolo importante: occorre lavorare sui bambini per formare adulti in cui si sono interiorizzati comportamenti automatici di protezione dell’ambiente.