Manuale per Boomer: da “cringe” a “ghostare” ecco il glossario dei millennials spiegato ai genitori

Ciao Boomer. Ben ritrovato nel posto che fa per te. Se sei giunto fin qui è perché ti sei rassegnato e in procinto del nuovo anno scolastico sei deciso finalmente a capirci qualcosa in più sul linguaggio dei tuoi figli, dei tuoi nipoti e/o semplicemente dei codici che spopolano tra le nuove generazioni. Studiare il giovanilese è un buon modo per entrare in punta di piedi nel mondo dei millennials, scoprirne i segreti e provare a creare un ponte tra due universi apparentemente lontani anni luce. Non ti assicuriamo benefici e vantaggi immediati ma in periodi di crisi, armarsi di mezzi di difesa e di attacco può sempre venire utile. Ecco una breve guida delle parole più usate dai ragazzi di oggi.

È capitato a tutti di essere blastati nella vita ma anche di blastare qualcuno in maniera così netta da ricordarselo per sempre e inserirlo nella bacheca virtuale delle medaglie di merito. “To blast” significa distruggere, annientare ed era inizialmente adottato soltanto nel mondo dei gamers. Chi blasta veste i panni di quella persona che ha sempre a disposizione una battuta tagliente, una battuta così cinica da far tacere o far fare una figuraccia pubblica a chi si è reso protagonista di qualche castroneria.

Se sei mai stato additato con questo termine puoi star certo di una cosa, non ti stavano facendo un complimento. Tutt’altro. Probabilmente, senza volerlo, hai messo in imbarazzo e in una situazione di disagio chi ti stava vicino. Rivelare dettagli sulla vita privata di un adolescente davanti ai propri coetanei è cringe. Gridare, andare in escandescenza davanti ad un pubblico estraneo è cringe. Lo è anche simulare espressioni o modi di fare giovanili in età avanzata. È piuttosto comune per un boomber ( nato negli anni ’70 ndr ) ritrovarsi in questa situazione. Incassa il colpo. Lo scherno fa parte del rapporto giovane-adulto e se utilizzato con moderazione può servire a irrobustire il rapporto. Secondo la linguista Licia Corbolante, questa parola è un "anglicismo utile" perché il suo significato è in grado di comunicare contemporaneamente l’imbarazzo per altri assieme al fremito e al disagio fisico.

Se tuo figlio/a o chi per lui ha una crush sicuramente sarà con la testa fra le nuvole più del solito. Avere una crush equivale a prendersi una bella cotta. Attenzione. Non è detto si tratti di qualcuno conosciuto di persona o che fa parte della cerchia comune di amici. Ci si può riferire anche a una star del cinema o dello spettacolo, una "celebrity crush". Insomma, una persona che non riesci a toglierti dalla mente.

“Hai floppato alla grande“ è il nuovo “Hai completamente fallito“. Di derivazione inglese (da flop ndr), come molti dei termini qui presenti, è particolarmente utilizzato nel mondo social quando un contenuto di qualsiasi tipo, a dispetto delle previsioni, non diventa virale. Fiasco, tonfo, smacco, sconfitta, delusione. Sono tutti sinonimi anacronistici per un millennial.

Talmente in uso che a darne una spiegazione è la stessa Accademia della Crusca. Nel linguaggio degli appuntamenti romantici il termine “ghost“ significa scomparire nel nulla senza dare spiegazioni. Come un fantasma, appunto: “Mi ha ghostato, ci sono rimasto male“. Il New York Times ne ha scritto, con migliaia di commenti da vittime e “fantasmi”. Che si giustificano citando insicurezza, immaturità perfino, dell’auto compiacenza di perdonarci tutto. Perché il ghosting è sempre più accettato. Oltre l’11% degli americani ha già “ghostato”.

Sigla di point-of-view. Sui social è associato a video che mostrano la prospettiva della persona che racconta la storia. La forza dei video Pov su TikTok e Instagram è quella di raccontare situazioni comuni, in cui tanti si ritrovano nella vita di tutti i giorni. Pov: “Sei un padre e tua figlia ti presenta il fidanzato”. A voi i commenti.

A differenza di quanto un profano del giovanilese potrebbe pensare, non ha nulla a che fare con il termine “ship“. In realtà, infatti, si sta parlando di una relazione amorosa immaginaria o idealizzata tra due persone che per un motivo o per l’altro vedreste bene insieme. Chi shippa dunque si trasforma in una sorta di cupido. Capita che una persona voglia vedere quell’attore famoso mettersi con quell’attrice, magari perché in un film hanno recitato insieme e tra i due sembrava esserci feeling. Esempio che metterà grandi e piccini d’accordo. “La ship migliore del mondo è quella tra Ron e Hermione di Harry Potter”.

Da “trigger“, grilletto. Significa accendere la miccia, provocare. “Parlare di scuola mi triggera sentimenti negativi“. O ancora. “Mi stai triggerando“, vuol dire toccare punti sensibili con lo scopo di far arrabbiare qualcuno. Pov: “Quante volte avete triggerato i vostri figli per voti o esami non buoni?“