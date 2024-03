8 marzo, a Milano il corteo ‘Non una di meno’: orario e percorso. “Insieme contro la violenza del patriarcato”

Milano, 8 marzo 2024 – Nuovo corteo, a Milano, in occasione dell’8 marzo 2024 - Giornata internazionale della donna -, ma soprattutto dello sciopero di 24 ore contro la violenza di genere, contro la guerra, contro il patriarcato e in favore di un "salario dignitoso".

La manifestazione, organizzata da ‘Non una di meno’ è prevista nel tardo pomeriggio ed è aperta a tutti i cittadini. In mattinata si è invece svolta quella studentesca, partita da largo Cairoli e terminata in piazza Oberdan.

Il raduno è alle 18.30 in piazza Duca D'Aosta, zona Stazione Centrale. Poi si proseguirà lungo via Vitruvio, il quartiere di Porta Venezia, i Bastioni di Porta Venezia, piazza della Repubblica, via Manin, piazza Cavour, piazza della Scala. Il percorso in totale è lungo 3,4 chilometri.

Corteo 8 marzo a Milano, alle 18.30: il percorso (Foto Instagram)

“Lottiamo contro la violenza che ci uccide, ci stupra, ci molesta. È la violenza maschile sulle donne, perché questa società ci insegna fin da piccoli che siamo divisi tra una maschilità dominante e oppressiva e una femminilità inferiore. È la violenza del patriarcato contro tutte le persone femminilizzate, lgbtqia+, non binarie, non conformi. Non ci stiamo, vogliamo liberarci. Blocchiamo stupri, molestie, femminicidi, transicidi e pu**anocidi”, si legge nel comunicato con cui l'associazione femminista ha annunciato le manifestazioni.

E ancora: “Scioperiamo per il cessate il fuoco a Gaza, contro il genocidio del popolo palestinese e per una Palestina Libera. Scioperiamo contro il business della guerra e contro ogni forma di colonialismo e imperialismo nel mondo, dalla parte di chi resiste all'orrore dei potenti in Sudan, in Congo, in Iran, in Rojava, in Ucraina e ovunque”.

Il comunicato prosegue: “Vogliamo educazione sessuale ed affettiva nelle scuole e nei centri aggregativi, perché l’educazione è la migliore arma per la prevenzione della violenza. Vogliamo cambiare la scuola per cambiare il mondo. Vogliamo fondi e autonomia per i centri anti violenza femministi e transfemministi, perché la violenza non è un destino e nei Cav si può trovare supporto. Vogliamo sicurezza sui posti di lavoro, per non morire lavorando. Vogliamo un salario dignitoso che ci permetta di vivere serenamente e di uscire dalla violenza. Vogliamo l'abolizione del gender pay gap, che impone alle donne retribuzioni minori a pari mansioni con gli uomini. Vogliamo un reddito di autodeterminazione universale per chi vuole lasciare una famiglia o un partner abusante ma non è abbastanza ricco per avere una casa e mantenersi. Vogliamo un welfare pubblico per riprenderci le nostre vite e il nostro tempo”.

“Vogliamo la chiusura immediata dei Cpr e dei lager dentro e fuori dall’Europa. Vogliamo porti e frontiere aperte, perché nessuno possa più morire o essere stuprata lungo la rotta. Vogliamo documenti per tutti per poter essere liberi”, chiedono ancora dall’associazione femminista.

E concludono: "Questo governo sta provando in tutti i modi a cancellare il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Noi vogliamo una genitorialità che sia desiderata, vogliamo essere libere di scegliere per i nostri corpi e le nostre vite. Lottiamo per una sanità pubblica, accessibile, gratuita e universale”.