Corso di robotica "Formiamo giovani"

Un nuovo corso gratuito di robotica. Lo propone Afol Metropolitana per giovani tra i 18 e 34 anni che desiderano intraprendere una professione nell’ambito dell’automazione e della robotica o che hanno già un lavoro, ma vogliono acquisire nuove competenze.

Grazie al corso, in partenza sabato 10 giugno, è possibile imparare a programmare e usare un robot, dalle procedure di base a quelle più complesse. Il percorso, per un totale di 100 ore, include lezioni, esercitazioni ed esame finale. I partecipanti, al termine del corso, riceveranno il patentino di robotica, riconosciuto a livello internazionale e spendibile sul mercato delle nuove professioni. Con l’ottenimento del patentino è possibile avvicinarsi a un futuro professionale come new technologies specialist o digital transformation specialist o accedere a percorsi successivi per ottenere certificazioni di livello sempre più avanzato. Dopo aver superato l’esame, i partecipanti avranno a disposizione, oltre al patentino, i loro badge digitali, che sono la traccia delle competenze acquisite durante il corso.

La formazione si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Statale Monte Amiata di Rozzano che metterà a disposizione il proprio laboratorio di robotica Robohub. Il corso fa parte del progetto regionale Governare il futuro, promosso da Afol Metropolitana e realizzato in collaborazione con l’azienda Sanoma, insieme a Comau, società specializzata nell’automazione industriale.

Per partecipare scrivere a: [email protected]

Maggiori informazioni su afolmet.it.