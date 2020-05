Milano, 4 maggio 2020 - Fase 2 dell'epidemia coronavirus in sordina nelle stazioni di Garibaldi e Cadorna, a Milano. Semba Ferragosto, invece siamo solo ai primi di maggio.

Punto di arrivo di numerose linee suburbane e regionali e di transito per Frecce, InterCity e Malpensa Express, con i suoi 20 binari quasi tutti occupati dai treni, stazione Garibaldi appare insolitamente vuota rispetto a come sarebbe normalmente in questo periodo. Pochissime le persone sulle banchine, in entrata e in uscita dallo scalo, collegato direttamente con la linea 2 e la linea 5 della Metropolitana e con il Passante Ferroviario. In tutta la stazione, ai tornelli della Metropolitana e all'ingresso del Passante, sono stati predisposti percorsi differenziali per chi entra e chi esce, ed è presente il personale di servizio per evitare affollamenti che, viste le scarse presenze, sembrano impossibili da realizzare. Chiusi tutti gli esercizi a parte il supermercato Unes e la biglietteria di Trenord.

Anche a Cadorna percorsi separati con una freccia che indica l'ingresso in stazione, un separatore e altre frecce che indicano la direzione opposta, ovvero l'uscita e l'accesso alla metropolitana; guardie giurate che regolano gli accessi e danno informazioni; molti agenti di polizia, insieme a militari dell'esercito e volontari della protezione civile. C'è anche un termoscanner, che ha l'aspetto di una telecamera di sorveglianza posto sulla traiettoria che porta i passeggeri verso l'uscita. Poco piu' avanti un banchetto con un computer collegato al sistema rileva il passaggio delle persone e riprende automaticamente il volto delle persone: in questo modo accerta gia' a sei metri di distanza la temperatura corporea. Se è sotto i 37,5 gradi la colorazione della sagoma e' verde, oltre questa soglia diventa rossa ed emette un suono di allerta. "Si tratta di una sperimentazione" spiega Roberto Mercurio, di Securitalia, societa' di vigilanza incaricata da Ferrovie Nord di adottare il sistema. Il termoscanner evita le code per la misurazione della temperatura e facilita il flusso dei passeggeri. Aperta l'edicola e i bar d'asporto, chiuse le altre attivita'.