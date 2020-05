Milano, 10 maggio 2020 - Sono 178 i nuovi contagiati da Covid a Milano rispetto a venerdì, di cui poco meno di cento (esattamente) 98 in città: questo porta il numero dei positivi a 21.272 in tutta la città metropolitana di cui 8.965 nel capoluogo. Ben inferiori i dati delle altre 11 province lombarde: 46 i casi rispettivamente a Brescia e Bergamo.

Venerdì i nuovi positivi erano 201 in provincia di Milano, di questi 101 nella città capoluogo. Giovedì erano 182, 86 a Molano città. Mercoledì il dato provinciale era più alto, con 243 contagi, di cui 91 nel Comune di Milano.

Da inizio emergenza in Lombardia sale a 81.225 il numero di positivi, con un incremento di +502 contagi a fronte di 11.478 nuovi tamponi processati. Una crescita inferiore rispetto al giorno prima, quando i nuovi positivi erano stati 609 con 10.993 nuovi tamponi processati. I decessi salgono a 14.924 con un aumento di 85 morti, in diminuzione rispetto all'incremento di ieri che era +94. I pazienti nelle terapie intensive sono 330, con una riduzione di 70 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.535 (-167).