Milano, 23 settembre 2020 - E' di 96 casi, di cui 71 in città, il dato odierno relativo ai nuovi contagi da coronavirus in provincia di Milano. Numeri in aumento rispetto ai 76 di ieri (di cui 47 in città), quando però a livello lombardo erano stati eseguiti 14.808 tamponi contro i 22.805 odierni.

Nel contesto regionale dei numeri diffusi dal Pirellone, Milano resta la provincia più colpita con quasi la metà dei casi lombardi, seguita da Brescia con 20 nuovi contagi e Pavia con 18.