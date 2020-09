Milano, 8 settembre 2020 - Impennata di nuovi positivi al Covid a Milano e Provincia, dove oggi si registrano 100 nuovi casi, di cui 43 nel capoluogo. Ieri erano +47 in provincia, di cui +27 in città (L'altro ieri +86 in provincia, di cui 51 a Milano città). E' quanto emerge dal bollettino giornaliero di Regione Lombardia, che fa segnare un netto aumento anche a livello regionale, ma (è il caso di precisarlo) con un numero più che doppio di tamponi: 20.781 contro i 9.088 del giorno precedente.

L'aumento più significativo investe appunto Milano e la sua provincia, dove si registra poco meno della metà dei nuovi casi, mentre non c'è nessuna provincia Covid free. A Bergamo i nuovi casi sono 9, a Brescia 30, a Como 14, a Cremona 4, a Lecco 5, a Lodi 4, a Mantova 8, a Monza e Brianza 25, a Pavia 24, a Sondrio 2 e a Varese 29.