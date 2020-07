Milano, 9 luglio 2020 - "Io invito spesso a cercare di riprendere la vita nel modo il più normale possibile perché adesso si può e non sappiamo come sarà più avanti. Se sarà il caso di richiudere si richiuderà ma se oggi non usciamo da una situazione che ci blocca diventa tutto più difficile, questa è una finestra che bisogna capitalizzare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la diretta Facebook con i Giovani Democratici del Pd di Milano, parlando della fase di graduale ritorno alla vita normale dopo l'epidemia.

"Non sappiamo se e come ritornerà la pandemia. Il mio punto di vista è che c'è una finestra, una situazione sufficientemente positiva, con una carica virale molto bassa e su questo concordano tutti i virologi - ha aggiunto -. Durante l'emergenza abbiamo fatto quello che si doveva, poteva andare peggio, contiamo le vittime ma ora cerchiamo di vivere sapendo che la pandemia ci obbliga a una flessibilità e se dovremo irrigidire la situazione lo faremo".