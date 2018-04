Campo di tulipani a Cornaredo: ecco 10 cose da sapere

1 - Cos'è? Il "campo dei tulipani" di Cornaredo è tecnicamente un tulip u-pick field. Di cosa si tratta? E' un giardino di tulipani aperto al pubblico dove poter raccogliere e comprare i fiori. Quello milanese è stato il primo progetto di questo genere arrivato in Italia. Pionieri di questa tipologia di campo floreale sono stati, ovviamente, gli olandesi.

2) Cosa aspettarsi? Immaginate un tappeto dai colori infiniti. Quest'anno a Cornaredo ci sarà un campo di 1,5 ettari dove sarà possibile godere della bellezza di 350mila tulipani di 315 varietà. Questo fiore è tra le cosiddette bulbose più amate e coltivate nel mondo. La fioritura del tulipano avviene nel periodo primaverile. Il paese in cui si produce il maggior numero di questi fiori è l'Olanda

3 - Come è nata l'idea? Il campo dei tulipani è nato dal sogno imprenditoriale davvero singolare di Edwin Koeman e della sua compagna Nitsuh Wolanios, entrambi di origini olandesi. "Il progetto U-pick, dall’inglese “pick” che significa raccogliere, nasce dal desiderio di rendere il posto più felice - ha spiegato Edwin - attraverso la piantumazione dei bulbi dei tulipani e la loro fioritura".

4 - Dove si trova? Il campo dei tulipani si trova, come detto, a Cornaredo, in provincia di Milano, in viale della Repubblica di fronte al Total-Erg (numero civico 113) vicino ai campi di calcio. Il campo è raggiungibile con i mezzi pubblici: Movibus, Autoguidovie, da Milano con la metro rossa scendendo a Molino Dorino e completando il percorso con la linea bus interurbani z620 in direzione Magenta. La scelta di Cornaredo è stata fatta anche per le caratteristiche dell'area: per fiorire i bulbi dei tulipani hanno bisogno di un terreno che non sia eccessivamente umido e, soprattutto, che sia pietroso.

5 - Quando apre? Ancora non c'è una data ufficiale, bisogna rispettare i tempi della Natura. I padroni di casa hanno fornito però un periodo indicativo: tra il 20 e il 25 marzo. Il campo sarà aperto - orientativamente - fino a metà aprile. Il campo sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19:30. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook del campo.

6 - Come funziona l'ingresso al campo? Le modalità di accesso cambiano in base ai giorni della settimana, per gestire al meglio l'afflusso di persone. Da lunedì a mercoledì si acquista il buono per l’ingresso direttamente sul campo. Da giovedì a domenica, è necessario acquistare i buoni in anticipo secondo due modalità: on-line sul sito www.tulipani-italiani.it oppure al campo nel entrata dal lunedì al mercoledì. Per gruppi e scolaresche è necessaria la prenotazione tramite mail all’indirizzo pr@tulipani-italiani.it

7 - Come funziona all'interno? Una volta entrati nel campo, sarà possibile scegliere e raccogliere i tulipani che si preferisce (al costo di 1,50 cadauno oltre ai due tulipani pagati all’ingresso). Per la raccolta non è necessario utilizzare le cesoie perché è possibile recidere il fiore direttamente con le mani. I padroni di casa forniscono i secchi e cestini dove riporre con cura i tulipani raccolti. Dopo la raccolta, con il buono d’ingresso, bisogna recarsi ai gazebo Conteggio e Confezionamento dove il personale provvederà a contare i tulipani, staccare gli eventuali bulbi rimasti attaccati allo stelo, e preparare il mazzo. Quindi andare alla cassa per pagare i tulipani aggiuntivi ai due compresi nel buono acquistato all’ingresso.

8 - Cosa non fare? Il campo è un trionfo di colore e natura. Ma è necessario muoversi e comportarsi correttamente. I padroni di casa fanno un appello a non strappare e gettare a terra i tulipani, scegliendo bene prima di raccoglierli.

9 - Amate fare foto? Passeggiare in un'atmosfera magica, cogliere (con delicatezza) i fiori. Ma anche concedersi uno scatto in un contesto veramente speciale. Centinaia di persone l'anno scorso hanno approfittato dello scenario da fiaba del campo di tulipani per uno scatto da postare sui social. E proprio i canali web e il vecchio passaparola sono stati tra gli ingredienti fondamentali per il successo del progetto. Pronto a fare il bis.