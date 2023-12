Milano, canti di Natale e preghiera per la pace sul sagrato del Duomo

Milano, 23 dicembre 2023 – Canti di Natale e una preghiera per la pace sul sagrato del Duomo di Milano. E’ quanto andato in scena oggi, venerdì 22 dicembre, alle 13, con la XVII edizione di ‘In questa notte splendida’, manifestazione dedicata alle festività in vista del 25 dicembre.

Nella prima parte dell’appuntamento, ci sono stati i canti di decine di cori e centinaia di coristi. Poi, è stato il momento della preghiera per chiedere la pace in tutti i luoghi del mondo dove c’è la guerra. A guidarla è stato Luca Bressan (vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale), ma prima

La XVI edizione di ‘In questa notte splendida’, manifestazione di annuncio del Natale con i cori dei ragazzi che cantano canti tradizionali

L’iniziativa è nata nel 2007, in una cappella al Giambellino, e dal 2014 si svolge sul sagrato del duomo organizzata da Fondazione Eris Ets, con la direzione artistica di Walter Muto e Benedetta Castelli.

Domenica, in Duomo, l’arcivescovo Mario Delpini presiederà la veglia di Natale che avrà inizio alle 23.30 e la messa alle 24. Lunedì, giorno di Natale, celebrerà la messa con i detenuti e il personale del carcere di Bollate. Alle 11 presiederà in duomo il pontificale di Natale e finito lì, andrà al pranzo organizzato dall’Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 3) con 270 poveri.