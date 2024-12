Coppe di tennis in Galleria. Ma il sogno è Atp Finals

Per ora Milano si gode la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, mostrate ieri mattina nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino ed esposte dal 10 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 in Galleria Vittorio Emanuele, sul lato che dà verso via Silvio Pellico. Ma il sogno è un altro: strappare le Atp Finals a Torino, quando sarà pronta la nuova Arena di Santa Giulia per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. O, magari, le partite di Coppa Davis.

Il sindaco Giuseppe Sala accoglie il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi e le due coppe e prova a spegnere sul nascere il dualismo con Torino sulle Atp Finals, nel mirino dell’amministratore delegato di Eventim, la multinazionale che sta costruendo il PalaItalia a Santa Giulia: "Atp Finals a Milano? Ne parleremo, oggi è un giorno di festa – prova a prendere tempo il primo cittadino –. È chiaro che in primo luogo su un tema del genere c’è l’interesse della Federazione italiana tennis, dell’Atp e degli sponsor. Le città arrivano per ultime. In secondo luogo, non ci sarà mai un atteggiamento ostile di Milano verso altre città. Lo dico per evitare polemiche preventive e speculazioni sul fatto che la nostra città è in guerra con qualcuno. Detto questo, Milano è sempre a disposizione per qualunque cosa sia al servizio del Paese. Ma è veramente prematuro parlarne. Per ora Milano ospita le coppe".

Sulle Atp Finals, intanto, Binaghi osserva che "siamo riuscite a tenerle in Italia per altri cinque anni, dal 2026 al 2030. Nel frattempo abbiamo fatto un blitz per la Coppa Davis. Siamo in una fase di grandi acquisizioni. Magari continuerà e arriverà ancora qualcos’altro. Ci sarà il modo di essere riconoscenti verso chi ci ha aiutato a lanciare le Atp Finals in Italia, che prima erano praticamente sconosciute, sfruttando anche le opportunità che Milano offre rispetto a qualunque altra città in Italia. Dateci il tempo per fare il punto, insieme al Governo. Riusciremo a trovare una soluzione equilibrata tra le grandi città d’Italia. Se non escludo la staffetta Torino-Milano sulle Atp Finals? In questo momento non escludo niente". Sala scherza: "Lascerò tranquillo Binaghi per qualche settimana e dopo vedremo".