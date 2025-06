"Continuo viavai di persone in quell’alloggio"

Si sta affacciati alle finestre del condominio, dove è stato ucciso Abdullatif. O si resta per ore sui balconi che si affacciano sulla strada. A seguire con gli occhi il viavai di carabinieri, Scientifica e medico legale. "Non ci siamo accorte di nulla stanotte (ieri, ndr). Non abbiamo sentito urla né il violento litigio di cui si parla. Ha chiamato stamattina mio marito per dirci cosa fosse successo, altrimenti neanche ne saremmo venute a conoscenza – rivela la mamma di una famiglia straniera, che abita all’ultimo piano del civico 5 –. Da oggi pomeriggio abbiamo continuato a vedere qui, fissi, i militari". Non conoscevano la vittima né i coinquilini. "Si erano trasferiti qui da non più di due mesi – racconta la figlia –. Hanno detto che nel seminterrato vivevano in quattro, ma abbiamo sempre visto entrare e uscire tante persone, sempre diverse". La.La.