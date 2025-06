Consiglio ombra. Il debutto dopo lo scontro

"Impossibilitati a parlare liberamente in aula, facciamo da noi". A pochi mesi dalla contestatissima approvazione del nuovo statuto e del nuovo regolamento del consiglio comunale, e a pochi giorni dai ricorsi, che saranno discussi al Tar, debutta "l’altro consiglio", consiglio-ombra della minoranza, "non sostituisce certo il consiglio comunale ufficiale - si precisa -: sarà uno spazio in cui approfondire e discutere con la cittadinanza". Promotori del "parlamentino bis" i consiglieri di La Svolta Eliana Capizzi, di Si Può Francesca Colombo e Daniela Tomassetti e di "Cammino Comune" Domenico De Pascale e Raffaela Annetta. Il primo appuntamento nei giorni scorsi. E non l’ultimo: "L’altro consiglio - così Eliana Capizzi (nella foto) - rimane un appuntamento periodico". Ma sulle tensioni fra maggioranza e opposizione e sui ricorsi c’è l’intervento di Azione-Italia Viva Cassina. Il succo: "Si ritirino le delibere e i ricorsi, prenda il via una nuova fase di confronto". La nota: "L’approvazione dei regolamenti ha determinato uno scontro politico uscito dai confini del normale luogo del dibattito, il consiglio comunale, con un ricorso straordinario al presidente della Repubblica e la conseguente impugnazione del sindaco davanti al Tar. I direttivi di Azione e Italia viva sono preoccupati per un muro contro muro che non produce nulla di buono". L’appello: "Al sindaco e alla sua maggioranza affinché ritirino le delibere approvate e riaprano un percorso condiviso con tutti. E ai gruppi di opposizione affinchè si astengano da ogni altra azione giudiziaria in merito. Da parte nostra ci rendiamo disponibili fin da subito per portare un contributo sereno".M.A.