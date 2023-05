Coniugare vita privata e lavoro Smart working fisso alla Heineken

Heineken Italia ha confermato lo smart-working a tempo indeterminato per chi lavora negli uffici della sede di Sesto San Giovanni. Dal 2 maggio 2023, infatti, tutti i dipendenti della sede, sia a tempo determinato che indeterminato, avranno la possibilità di lavorare da remoto fino a tre giorni a settimana, garantendo la presenza negli altri due giorni. La multinazionale della birra negli anni ha introdotto forme crescenti di orario lavorativo flessibile, fino a rendere definitivo l’accordo di lavoro da remoto. “Sono sempre stata particolarmente convinta che le persone siano la chiave del successo delle aziende e il loro benessere sia indispensabile per raggiungere grandi risultati. In questi ultimi anni l`equilibrio tra vita privata e lavoro è diventato sempre più importante per tutti noi. Ed è quindi diventato fondamentale coniugare questo nuovo modo di lavorare con una leadership diffusa ed empowerment a tutti i livelli dell`organizzazione, coniugandolo con la voglia di continuare a vivere a pieno l`azienda ed il piacere di stare insieme - ha dichiarato Teresa Ferro, people director di Heineken Italia - Sono quindi particolarmente orgogliosa del risultato raggiunto dal team di lavoro”.Le nuove regole di smart-working sono frutto di un accordo tra Heineken Italia e le Rsu della sede di Sesto San Giovanni. Ne sono esclusi i dipendenti del gruppo la cui mansione è incompatibile con la modalità di lavoro agile. A tutela della salute e della sicurezza delle persone che operano da remoto, viene data l`opportunità di scegliere da un kit specifico gli strumenti idonei come sedie ergonomiche, monitor adeguati, cuffie e pacchetti di telefonia.