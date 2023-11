Concorso Salvatore Licitra. Fiato sospeso per le finali: "Lancia i grandi talenti"

I finalisti del concorso “Salvatore Licitra“ oggi si esibiranno davanti a una giuria di altissimo profilo, presieduta da Dominik Licht, consulente di casting al The Royal Danish Opera e al Salzburg Easter Festival. Una serata sotto forma di concerto lirico, per la 13esima edizione di una kermesse che è diventata un punto di riferimento a livello internazionale. Vi partecipano infatti fino a cento giovani cantanti da tutto il mondo per una competizione che vede la collaborazione di EquiVoci Musicali, della famiglia del tenore, scomparso nel 2011, e del Comune.

"Certamente Salvatore Licitra ha seminato bene ed è stato un grande artista e un grande uomo a giudicare dall’ammirazione che il suo nome ancora oggi suscita nell’ambiente operistico – commenta Rachel O’Brien, direttrice artistica del concorso –. C’è un elemento che certamente distingue la nostra competizione: la risposta dei giovani da tutto il mondo. Lo scorso anno siamo arrivati a 17 diverse nazionalità dei candidati". Un attestato di autorevolezza, soprattutto per quello che accade dopo. "Ovvero la possibilità reale di essere ingaggiati da grandi teatri, iniziando una carriera professionale nel mondo lirico. Non sono pochi ormai i cantanti professionisti che il concorso ha letteralmente lanciato – continua O’Brien –. Ne cito uno per tutti: il tenore Chuan Wang, che vinse da noi il primo premio 6 anni fa e fu l’inizio di una grande carriera che lo vide nel 2019 partecipare al “Gianni Schicchi“ al Teatro alla Scala, nell’allestimento di Woody Allen. Oggi è un tenore che calca i più importanti palcoscenici".

L’appuntamento è per stasera alle 21 al Teatro Pax di Cinisello Balsamo di via Fiume. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: è preferibile la prenotazione su Eventbrite oppure sul sito di EquiVoci Musicali. Il concerto sarà anche trasmesso in diretta streaming. La.La.