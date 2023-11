Comunità energetiche rinnovabili. Chi è interessato si faccia avanti

Il Comune si rivolge a cittadini, piccole e medie aziende, enti e associazioni del terzo settore con una manifestazione d’interesse per costituire comunità energetiche. "Questa fase servirà per recepire la volontà dei cittadini, che possono aderire in forma singola o come condomini, ma anche del tessuto imprenditoriale – spiega Giorgio Rossetti (nella foto), assessore all’Ambiente –. Una comunità energetica nasce per produrre e soprattutto consumare energia da fonti rinnovabili: il nostro impegno va nella direzione di incentivare la nascita di impianti capaci di sfruttare queste fonti e abbattere l’inquinamento generato dai comuni combustibili".

Si può aderire entro il 19 gennaio in qualità di produttore, consumatore o in entrambi i ruoli. "C’è un aspetto sociale nella tutela dei consumatori più vulnerabili. Obiettivi che ci siamo prefissati nel Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, adottato a maggio 2022 per ridurre l’emissione di anidride carbonica". I dati raccolti saranno oggetto di studio per la progettazione e la regolamentazione di una o più comunità energetiche a Paderno. "Nei mesi scorsi abbiamo iniziato a ipotizzare la realizzazione di impianti fotovoltaici in più luoghi della città nell’ottica di metterli al servizio di una comunità energetica. Stiamo valutando più ipotesi di collaborazione e non escludiamo progettualità che possano coinvolgere i Comuni limitrofi o altri enti a fronte di un alto interesse e dell’esigenza di costituire più gruppi".

La.La.