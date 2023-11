"Comodato concluso". Via Barbara Guerra

Il contratto di comodato "si è estinto" con "la morte del dottor Berlusconi" e in conseguenza di questo si richiede la restituzione dell’immobile: questo è il testo di una raccomandata datata 3 ottobre che hanno ricevuto due fra le ragazze ospiti delle cene di Arcore al centro del caso Ruby, da una società immobiliare della Brianza, che chiedeva loro di lasciare entro la fine dell’anno due ville gemelle di Bernareggio in cui vivono. Il contratto "ad uso transitorio" scade il 31 dicembre e per allorae l’immobile deve essere lasciato libero. Le destinatarie sarebbero

Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli. Da parte di una altra società, sarebbe arrivato lo sfratto anche alle inquiline di altri appartamenti.