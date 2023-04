Colto da malore, si schianta e muore a 85 anni

Un malore fatale e poi il terribile schianto, e ora tutta Gorgonzola piange Angelo Serbelloni, 85 anni, morto alla guida della sua auto la mattina di Pasqua. L’utilitaria condotta dal pensionato ha improvvisamente sbandato andando a schiantarsi su una recinzione, che affaccia su un parcheggio sotto il livello strada e si trova a pochi passi dallo stadio cittadino. Per l’anziano al volante nulla da fare. Una certezza quella del malore, probabilmente un arresto cardiaco, precedente la terribile carambola. Sul luogo dell’incidente, pochi minuti dopo il fatto, la moglie e i familiari della vittima. Ieri l’ondata di cordoglio in città, anche via social, e l’abbraccio della comunità alla famiglia. La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 10, sembra essere stata chiarita dai carabinieri di Pioltello, a lungo sul posto per i rilievi. L’auto condotta dalla vittima percorreva via Buonarroti verso via Milano, quando all’improvviso ha invaso la corsia, andando a incastrarsi con violenza contro la recinzione. La dinamica rimanda a un’altra tragedia recente: il 24 marzo a Pozzo d’Adda, nello schianto della loro auto contro una recinzione con muretto a lato strada, persero la vita i coniugi Giovanni Fasano e Graziana Bargigia. Anche in quel caso il conducente perse il controllo per un improvviso malore.

Monica Autunno