Cologno Monzese, 47enne arrestato per tentato omicidio

Cologno Monzese, 25 luglio 2023 – Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cologno Monzese (Milano), con l'accusa di tentato omicidio, per aver aggredito a coltellate un 42 enne albanese, la sera del 28 marzo scorso, a seguito di una lite familiare, dopo averlo raggiunto sotto casa sua. Il ferito era stato trasportato in ospedale in pericolo di vita, per un fendente ricevuto al torace. I militari, coordinati dalla Procura di Monza, sono risaliti alla dinamica dei fatti attraverso testimonianze ed attività tecniche. Il 21 luglio il Gip di Monza ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 47 enne, che, da venerdì, è stato rinchiuso nel carcere di Monza.

Il provvedimento nasce dalle indagini compiute da marzo a giugno dai Carabinieri di Cologno Monzese e che hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di raccogliere, a carico dell’uomo, gravi e consistenti indizi di colpevolezza. Le indagini hanno consentito di accertare che la sera del 28 marzo 2023, a seguito di una precedente lite avvenuta nel corso della stessa giornata, spinto da antichi rancori legati a dinamiche familiari, l’uomo si è presentato sotto casa della sua vittima, colpendola con diverse coltellate, di cui una al torace, risultata quasi fatale.