Collettivi in corteo alla Statale: chiostro chiuso

"La Statale non è una vetrina, non è un parco giochi: riprendiamoci i nostri spazi". Con questo grido i collettivi Rebelot, Ecologia Politica Milano e Cambiare Rotta avevano deciso di occupare il chiostro di Farmacia, puntando il dito contro l’affitto degli spazi universitari ad aziende e privati, soprattutto durante la Design Week. Dopo due giorni di sit-in, lezioni alternative, presentazioni di libri e proteste, ieri pomeriggio dal chiostro di Farmacia è partito un corteo con i manifestanti che hanno raggiunto anche il loggiato del rettorato, fumogeni e striscioni alla mano. È stato in quel momento che - approfittando dell’assenza degli studenti - è stato chiuso il chiostro. A deciderlo è stata l’università Statale, in accordo con Interni, "fino a nuova rivalutazione". Nel chiostro - abitualmente chiuso agli studenti, perché non ci sono aule e viene aperto solo per occasioni particolari - si trova “The Amazing Plaza”, l’installazione realizzata per Amazon dallo studio Mad. Sono stati tolti gli striscioni che erano stati appesi dai manifestanti e si sta ripristinando il cortile, procedendo con pulizie. L’installazione non ha riportato alcun danno.

Durante la protesta, i collettivi hanno cercato di interrompere anche il talk organizzato da Amazon con Carlo Ratti, professore del Massachusetts Institute of Technology di Boston, che si stava svolgendo in un’aula vicina, ma che si è poi chiuso regolarmente.

La Statale, in accordo con Interni - che in occasione del Fuorisalone ha realizzato la mostra-evento Cre-Action - deciderà nei prossimi giorni se riaprire il chiostro o tenerlo chiuso fino alla fine dell’evento: il 17 aprile.

Si.Ba.